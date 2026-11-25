बीजापुर@मो.इरशाद खान। Indravati River Bridge: देश आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है और मार्च 2026 में माओवाद के प्रभाव से मुक्ति की बात कही जा रही है। बीजापुर के दुर्गम इलाकों में विकास की नई इबारत लिखने के दावे हो रहे हैं, लेकिन अबूझमाड़ के करीब 20 गांवों की जिंदगी आज भी इंद्रावती नदी के उस पार अटकी है। यहां न सड़क है, न पुल और न बाजार तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता। राशन खरीदना हो या साप्ताहिक बाजार जाना, ग्रामीणों को डोंगी और नाव के सहारे उफनती इंद्रावती पार करनी पड़ती है। यह सिर्फ नदी पार करने की मजबूरी नहीं, बल्कि दशकों से विकास का इंतजार कर रहे आदिवासी परिवारों का दर्द है।