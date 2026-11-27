29 जुलाई 2026 को शुरू की गई इस पहल के तहत सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़ विकासखंड में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी तत्काल प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग सक्रिय हो जाते हैं और घायल को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उपचार की स्वीकृति तक की प्रक्रिया पूरी करने में जुट जाते हैं। इस मॉडल की खासियत स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक ही डिजिटल मंच पर समन्वय है। डायल 112 या अस्पताल के माध्यम से दुर्घटना की सूचना व्हाट्सऐप ग्रुप में साझा होते ही संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई शुरू कर देते हैं।