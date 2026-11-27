खाद्य निरीक्षक विक्रम नायडू ने बताया कि छिंदगढ़ क्षेत्र में अवैध धान परिवहन और भंडारण की सूचनाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी अवैध रूप से धान डंप होने की जानकारी मिलती है, वहां जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में तत्काल जांच और कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है, जहां से कुछ लोग बड़ी मात्रा में धान लाकर खपाने का प्रयास करते हैं। विभागीय टीम ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।