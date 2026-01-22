CG News: अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई, 375 बोरी अवैध धान व वाहन जब्त

उक्त 150 बोरी धान को जब्त किया गया। इसी क्रम में जावलपुर–रसौटा मार्ग पर संदिग्ध स्थिति में खड़े वाहन क्रमांक CG 04 MQ 4400 को रोका गया, जिसमें तिरपाल से ढका हुआ धान लोड पाया गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर बताया गया कि वाहन में ग्राम जर्वे से 225 बोरी धान लोड किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने पर वाहन सहित 225 बोरी धान को जब्त कर थाना बलौदा के सुपुर्द किया गया।