CG News: अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई, 375 बोरी अवैध धान व वाहन जब्त

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन की सूचना पर खाद्य, राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई।
जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ग्राम बिरगहनी च निवासी राधेश्याम कुर्रे के घर के बाहर रखे 150 बोरी धान (लगभग 60 क्विंटल) पाए गए। मौके पर धान से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जांच में यह तथ्य सामने आया कि बिचौलियों द्वारा धान को किसी अन्य के माध्यम से विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था।
उक्त 150 बोरी धान को जब्त किया गया। इसी क्रम में जावलपुर–रसौटा मार्ग पर संदिग्ध स्थिति में खड़े वाहन क्रमांक CG 04 MQ 4400 को रोका गया, जिसमें तिरपाल से ढका हुआ धान लोड पाया गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर बताया गया कि वाहन में ग्राम जर्वे से 225 बोरी धान लोड किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने पर वाहन सहित 225 बोरी धान को जब्त कर थाना बलौदा के सुपुर्द किया गया।
