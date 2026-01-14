14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

Patwari Suspended: अवैध धान परिवहन मामले में पटवारी निलंबित, राजस्व विभाग की सख्ती

Patwari Suspended: ओडिशा के वाहन से 420 कट्टा धान की तस्करी को संरक्षण देने और कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने पर राजस्व विभाग ने यह कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 14, 2026

पटवारी लालकृष्ण देवांगन निलंबित (photo source- Patrika)

पटवारी लालकृष्ण देवांगन निलंबित (photo source- Patrika)

Patwari Suspended: राजस्व पटवारी संघ तहसील बसना के पत्रानुसार पटवारी लालकृष्ण देवांगन द्वारा अवैध धान परिवहन की रोकथाम के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देवांगन, तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 20 तहसील बसना द्वारा 21 दिसंबर 2025 की रात्रि में ग्राम उमरिया क्षेत्र में ओड़िशा के वाहन से 420 कट्टा धान का अवैध परिवहन कराया जाता हुआ पाया गया था।

Patwari Suspended: कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही

इस घटना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी हुआ, जिससे शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित पटवारी को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। प्राप्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि लालकृष्ण देवांगन द्वारा कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है।

तत्काल प्रभाव से निलंबित

Patwari Suspended: फलस्वरूप, उनके कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1)(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना हरीशंकर पैंकरा द्वारा लालकृष्ण देवांगन, पटवारी (तत्कालीन प.ह.नं.-20, वर्तमान प.ह.नं.-42 तहसील बसना) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 01:51 pm

Published on:

14 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Patwari Suspended: अवैध धान परिवहन मामले में पटवारी निलंबित, राजस्व विभाग की सख्ती

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

क्या आपकी गाड़ी भी लिस्ट में है? एक अनदेखी लापरवाही...

क्या आपकी गाड़ी भी लिस्ट में है? एक अनदेखी लापरवाही... और 10 हजार का लग जाएगा झटका, रहें अलर्ट(photo-patrika)
महासमुंद

CG Transfer: पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, देखें

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश
महासमुंद

PM Kisan Yojana: बड़ी खबर… 26 हजार से ज्यादा किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, जानें वजह

बड़ी खबर: 26 हजार से ज्यादा किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, जानें वजह
महासमुंद

Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर प्रहार, दो अलग-अलग मामलों में 72 किलो गांजा जब्त… जानें कहां हुई कार्रवाई?

72 किलो से ज्यादा गांजा जब्त (पत्रिका - फोटो)
महासमुंद

चौथी क्लास की परीक्षा में कुत्ते के नाम का विकल्प लिखा ‘राम’, प्रश्न-पत्र वायरल होते ही मचा बवाल

Mahasamund, cg news, chhattisgarh news
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.