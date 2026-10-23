सुकमा में आंशिक रूप से बादलों का डेरा! हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के साथ बदलेगा तापमान

कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बारिश के दौरान कीटनाशक और खरपतवारनाशक रसायनों का छिड़काव न करें। पकी हुई उड़द, कुल्थी, मूंगफली और लघु धान्य फसलों की कटाई एवं खुदाई जल्द पूरी कर उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। धान की फसल में बाली निकलने और दाना भरने की अवस्था में पानी की कमी न होने दें। हरा माहू, तना छेदक और पैनिकल माइट की नियमित निगरानी करें। मक्का में निराई-गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाने के साथ दूधिया अवस्था में सिंचाई सुनिश्चित करें। अरहर में संतुलित उर्वरक और आवश्यकतानुसार सिंचाई पर ध्यान दें।