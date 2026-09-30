बाढ़ के बीच सुकमा में प्रशासन की पहल, प्रभावित परिवारों को बांटा चादर, सूखा राशन और जरूरी सामान

लगातार बारिश के कारण सुकमा जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों तक समय पर राहत पहुंचाना है। प्रशासनिक अमला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों की स्थिति और जरूरतों की जानकारी जुटा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, राहत सामग्री वितरण का काम आगे भी जरूरत के मुताबिक जारी रखा जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि बारिश और जलभराव के कारण परेशानी झेल रहे परिवारों को आवश्यक सहायता समय पर मिल सके और संकट की स्थिति में उन्हें किसी तरह की जरूरी सामग्री के लिए परेशान न होना पड़े।