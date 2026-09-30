Chhattisgarh News: मां की गोद में आते ही मासूम छात्रा की मौत, फट पड़ा माता-पिता का कलेजा, बोले- लापरवाही ने ले ली जान

Girl Student Death: सुकमा के एर्राबोर के पीएम श्री कन्या आश्रम में पढ़ने वाली कक्षा पहली की छात्रा मड़कम देवे की मौत ने आवासीय आश्रमों में बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के अनुसार बच्ची कई दिनों से बुखार से पीड़ित थी और उसकी तबीयत लगातार खराब थी। इसके बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय रविवार को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। बारिश के कारण रास्ते में नदी-नाले उफान पर होने से परिजन बच्ची को उसी दिन घर नहीं पहुंचा सके।सोमवार को घर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद दोपहर करीब 12 बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया।