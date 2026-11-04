पढ़ने आए थे छात्रावास, जंगल में लकड़ी ढोने भेजे गए बच्चे, सुकमा में अधीक्षक पर लापरवाही के आरोप

Student Harassment: सुकमा जिले के गादीरास स्थित प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले अधीक्षक की कथित लापरवाही के चलते संचालन चपरासियों के भरोसे चल रहा है। अधीक्षक की नियमित अनुपस्थिति और विद्यार्थियों से कराए जा रहे कार्यों ने छात्रावास की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अधीक्षक रोजाना सुबह और शाम करीब एक-एक घंटे ही छात्रावास पहुंचते हैं, जबकि शेष समय विद्यार्थियों की देखरेख की जिम्मेदारी चपरासियों के भरोसे रहती है।