29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरीया

Koria News: हॉस्टल में 67 छात्राओं की जान पर मंडरा रहा खतरा! गिर रहा छत का प्लास्टर, पंखा चालू करते ही निकलती है चिंगारी

Girls Hostel News: प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में 6वीं से 10वीं कक्षा तक की छात्राएं रहने को हैं विवश, अधीक्षिका का कहना- कई बार उच्चाधिकारियों को लिख चुकी हैं पत्र
3 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 29, 2026

Dilapidated Girls hostel

Koria News, छात्रावास के छत और किचन की हालत (Photo- Patrika)

बचरापोंड़ी। एमसीबी जिले के ग्राम पोंड़ी स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास (Girls Hostel) भवन जर्जर हो गया है। इससे यहां रह रही 6वीं से 10वीं तक की 67 छात्राओं पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा है। किचन के छत का प्लास्टर आए दिन गिरता रहता है, ऐसे में बरामदे में खाना बनाना पड़ता है। बिजली व्यवस्था भी चौपट हालत में है। छात्राओं का कहना है कि जब वे पंखा चालू करती हैं तो तारों से चिंगारियां निकलती हैं। इस वजह से उन्हें पंखे बंद रखने पड़ते हैं। इधर छात्रावास अधीक्षिका कहना है कि वह विभाग को कई बार पत्र लिख चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पोड़ी स्थित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की हालत जर्जर है। बारिश का पानी छत से टपक रहा है। किचन की छत का प्लास्टर आए दिन गिरते रहता है। वहीं शॉर्ट सर्किट से हादसे का खतरा (Danger of incident) बना हुआ है। बावजूद आदिवासी विकास विभाग उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अमला भले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।

यहां रह रही छात्राओं की जान हर पल जोखिम में है। छात्रावास के किचन रूम की छत से लगातार पानी टपक रहा है। दीवारों और छत का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ कर गिर रहा है। स्थिति यह है कि रसोई में खाना बनाना संभव नहीं है, जिससे छात्राओं के लिए बरामदे में अस्थायी चूल्हे पर भोजन बनाया जा रहा है।

बारिश में बरामदे में भी पानी भर जाता है। छात्रावास के कमरों में लगे पंखे और लाइट में शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) हो रहा है। छात्राओं ने बताया कि पंखा चालू करते ही चिंगारी निकलती है। रात में डर के कारण पंखे बंद रखने पड़ते हैं। उमस गर्मी में बिना पंखे के छात्राओं का बुरा हाल है।

Girls hostel MCB: अधीक्षिका बोली- कई बार विभाग को लिख चुकी हूं पत्र

छात्रावास अधीक्षिका ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर भवन की मरम्मत और बिजली सुधार की मांग कर चुकी हं। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीने के पानी की भी समस्या (Drinking water problem) है। जिस बोर से पानी आता रहा है, वह बोर खराब गया है। एक बोर आवासीय परिसर में है, जो बमुश्किल 10 मिनट ही चलता है, फिर बंद हो जाता है। बच्चों के नित्य क्रिया के लिए टैंकर से पानी मंगवा कर काम चलाते हैं।

फिलहाल पीने के पानी के लिए परिसर के बाहर लगे हैण्डपम्प से पानी लाना पड़ता है। जबकि परिसर के बगल में ओवरहेड टंकी लगभग 15 साल पहले से बनकर खड़ी है। लेकिन ओवरहेड टंकी में आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। फिलहाल ओवरहेड टंकी भी जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों-अभिभावकों ने जिला प्रशासन, आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रावास का निरीक्षण करा मरम्मत कराने गुहार लगाई है।

Ambikapur News: जमशेदपुर गोलीकांड के 4 शूटर अंबिकापुर में गिरफ्तार! 3 लोगों को मारी थी गोली, लेने पहुंची झारखंड पुलिस

ये भी पढ़ें
Jamshedpur firing 4 shooters arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 04:01 pm

Published on:

29 Sept 2026 04:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Koria News: हॉस्टल में 67 छात्राओं की जान पर मंडरा रहा खतरा! गिर रहा छत का प्लास्टर, पंखा चालू करते ही निकलती है चिंगारी

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Koria Land Fraud: हेराफेरी कर हड़प ली फौजी की 2.02 हेक्टेयर जमीन, ब्रिगेडियर बेटे की शिकायत पर कमिश्नर कोर्ट में मुकदमा दर्ज

Land Fraud case of Ex Army
कोरीया

Hemp Smuggling: एमसीबी पुलिस ने पकड़ा 2 पिकअप में भरा 9.20 क्विंटल गांजा, कीमत है 4.59 करोड़, 2 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

MCB police caught 4.59 crore hemp
कोरीया

MCB School: कचरा घर में लगता है छत्तीसगढ़ का एक स्कूल, 100 से ज्यादा बच्चे यहां हर दिन आते हैं पढऩे

School operated in Garbage dump yard
कोरीया

MCB Domestic Gas: पाइप लाइन से 1 माह उपयोग किया घरेलू गैस, मिला 10 हजार से ज्यादा का बिल, देखकर उड़े होश

Domestic gas connection MCB District
कोरीया

Koria News: आरपीएफ ने पकड़ा रेलवे स्क्रैप से भरा ट्रक, ड्राइवर गिरफ्तार, भनक लगते ही कबाड़ी फरार

Railway scrap full truck seized
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.