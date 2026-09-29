Koria News: हॉस्टल में 67 छात्राओं की जान पर मंडरा रहा खतरा! गिर रहा छत का प्लास्टर, पंखा चालू करते ही निकलती है चिंगारी

बचरापोंड़ी। एमसीबी जिले के ग्राम पोंड़ी स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास (Girls Hostel) भवन जर्जर हो गया है। इससे यहां रह रही 6वीं से 10वीं तक की 67 छात्राओं पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा है। किचन के छत का प्लास्टर आए दिन गिरता रहता है, ऐसे में बरामदे में खाना बनाना पड़ता है। बिजली व्यवस्था भी चौपट हालत में है। छात्राओं का कहना है कि जब वे पंखा चालू करती हैं तो तारों से चिंगारियां निकलती हैं। इस वजह से उन्हें पंखे बंद रखने पड़ते हैं। इधर छात्रावास अधीक्षिका कहना है कि वह विभाग को कई बार पत्र लिख चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।