Koria Land Fraud: हेराफेरी कर हड़प ली फौजी की 2.02 हेक्टेयर जमीन, ब्रिगेडियर बेटे की शिकायत पर कमिश्नर कोर्ट में मुकदमा दर्ज

वहीं हरिशंकर पिता मंदीप साहू ग्राम सकरिया को 0.10 हेक्टेयर, संजय कुमार पिता ललनराम ग्राम सकरिया को 0.10 हेक्टेयर, प्रवीण कुमार जसवंत पिता ईश्वर प्रसाद साहू ग्राम सकरिया को 0.10 हेक्टेयर, मथल प्रसाद पिता बिरंची साहू ग्राम तोलगा को 0.10 हे. बेची गई थी। जबकि विश्वनाथ यादव पिता सीताराम यादव ग्राम बचरा को 0.10 हेक्टेयर, राम प्रकाश साहू पिता शिवधारी साहू ग्राम सकरिया को 0.06 हेक्टेयर, मनोज कुमार साहू पिता ईश्वरीय प्रसाद साहू ग्राम सकरिया को 0.02 हेक्टेयर और ओम प्रकाश साहू पिता विश्वनाथ साहू ग्राम भंडारपारा कोटा खडग़वां को 0.02 हेक्टेयर जमीन बेची गई थी।