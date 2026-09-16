MCB Bear Attack: भालू ने इवनिंग वाक पर निकले रिटायर्ड कॉलरीकर्मी को मार डाला, सिद्ध बाबा पहाड़ी घाट पर किया हमला

बैकुंठपुर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आसपास भालुओं के विचरण से रहवासी भयभीत हैं। इसी बीच मंगलवार शाम को इवनिंग वाक पर निकले एक रिटायर्ड कॉलरीकर्मी को भालू ने मार (Bear killed retired colliery worker) डाला। वे सिद्ध बाबा पहाड़ी घाट के पास एनएच पर पहुंचे ही थे कि अचाने भालू ने हमला कर दिया। भालू ने अपने पैने नाखूनों से जगह-जगह गंभीर वार किए। लहूलुहान हालत में बुजुर्ग को राहगीरों द्वारा एंबुलेंस की मदद से मनेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वन विभाग द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी इलाके में भी 2 भालूओं के विचरण से लोग भयभीत हैं।