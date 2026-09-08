Human Trafficking: जीजा आया था घर, 2 नाबालिगों को ले गया मुजफ्फरनगर, बेचने से पहले पहुंच गई पुलिस, साथी गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले की जनकपुर पुलिस ने मानव तस्करों (Human traffickers) के चंगुल से 2 नाबालिगों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। दोनों को परिचित व्यक्ति घर से बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी शिकायत एक नाबालिग के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका जीजा उसका और पड़ोसी के बच्चे को ले गया है। दोनों को उत्तर प्रदेश के ले जाकर मजदूरी कराने के लिए बिक्री करने की तैयाारी थी। इससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को मुजफ्फरनगर से बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी जीजा फरार है। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है।