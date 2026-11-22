पहली कार्रवाई के बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की। इसी जांच के दौरान पुलिस को तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग सुकमा से निकलकर जगदलपुर पहुंच चुके हैं। इनकी पहचान मेरठ निवासी अशरफ और मोहम्मद कासिफ तथा नोएडा के एक अपचारी बालक के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद सुकमा पुलिस ने जगदलपुर पुलिस से संपर्क किया। दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की और तीनों को पकड़ लिया। इस तरह अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल पांच लोग पुलिस की गिरफ्त में आए।