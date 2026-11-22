चंद पैसों के लालच में गांजे के वाहक बने युवक (Photo Source- Patrika)
Sukma Ganja Seized: छत्तीसगढ़ के सुकमा में गांजा तस्करी के एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। तस्करी का तरीका भी चौंकाने वाला था। आरोपी ट्रॉली बैग और सूटकेस में कपड़ों की जगह गांजे के पैकेट छिपाकर आम यात्रियों की तरह बसों और ट्रेनों में सफर करते थे। ओडिशा के मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक गांजे की खेप पहुंचाई जा रही थी। इस मामले में सुकमा पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इनमें ओडिशा और उत्तर प्रदेश से जुड़े दो किशोर भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख 62 हजार 500 रुपये बताई गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां देकर तस्करी का काम कर रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क के मुख्य सरगना और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी से दोपहिया वाहन पर सवार दो लोग गांजे की खेप लेकर सुकमा की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच नाके पर घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध दोपहिया वाहन वहां पहुंचा। पुलिस को देखकर दोनों सवारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैयार टीम ने उन्हें पकड़ लिया।
इसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद ट्रॉली बैग से 12 पैकेट बरामद हुए। इनमें कुल 25 किलो 450 ग्राम गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने मौके से मलकानगिरी निवासी रविंद्र सोड़ी और एक नाबालिग को पकड़ा। बरामद गांजे की कीमत करीब 14.62 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की।
पहली कार्रवाई के बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की। इसी जांच के दौरान पुलिस को तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग सुकमा से निकलकर जगदलपुर पहुंच चुके हैं। इनकी पहचान मेरठ निवासी अशरफ और मोहम्मद कासिफ तथा नोएडा के एक अपचारी बालक के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद सुकमा पुलिस ने जगदलपुर पुलिस से संपर्क किया। दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की और तीनों को पकड़ लिया। इस तरह अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल पांच लोग पुलिस की गिरफ्त में आए।
पूछताछ में तस्करी के नेटवर्क के काम करने का तरीका सामने आया है। पुलिस के अनुसार, गिरोह में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग-अलग थी। ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा उपलब्ध कराने वाले लोग अलग थे, जबकि दोपहिया वाहन से गांजे की खेप सुकमा तक पहुंचाने का काम दूसरे लोग करते थे। इसके बाद बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवकों को पैसों का लालच देकर गांजे का वाहक बनाया जाता था।
इन युवकों को ट्रॉली बैग, सूटकेस और सामान्य थैले दिए जाते थे। इनके भीतर गांजे के पैकेट छिपाकर उन्हें बसों और ट्रेनों से आगे की यात्रा पर भेजा जाता था। वाहक आम यात्रियों की तरह सफर करते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। रास्ते में अलग-अलग स्थानों और परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हुए गांजे की खेप उत्तर प्रदेश के मेरठ, नोएडा और दिल्ली तक पहुंचाई जाती थी। वहां गांजे को छोटी-छोटी पुड़ियों में बांटकर बेचने की बात भी पूछताछ में सामने आई है।
सुकमा थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन राजपूत ने बताया कि पुलिस ने इस नेटवर्क के मुख्य सरगना की पहचान कर ली है। अब उसके आर्थिक लेन-देन की जांच की जा रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि गांजे की खेप कहां से खरीदी जाती थी, इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस पूरे कारोबार में कौन-कौन शामिल था। मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क की आगे की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
इस मामले में पकड़े गए पांच लोगों में दो किशोर भी शामिल हैं। इनमें एक ओडिशा के मलकानगिरी और दूसरा उत्तर प्रदेश के नोएडा से जुड़ा है। यह पहलू भी जांच का हिस्सा है कि नाबालिगों को इस नेटवर्क में किस तरह शामिल किया गया और उनकी क्या भूमिका थी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद ओडिशा से छत्तीसगढ़ और फिर उत्तर प्रदेश-दिल्ली तक फैले गांजा तस्करी नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आई हैं। मुख्य सरगना और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे कारोबार के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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