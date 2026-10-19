किसानों के लिए जरूरी खबर! छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की आशंका, इन 12 जिलों में अलर्ट जारी

Chhattisgarh Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुकमा से सरगुजा तक अगले तीन दिनों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई गई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसे देखते हुए किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।