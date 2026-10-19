किसानों के लिए जरूरी खबर! छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की आशंका, इन 12 जिलों में अलर्ट जारी

किसानों के लिए जरूरी खबर! छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की आशंका(photo-patrika group)
Chhattisgarh Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुकमा से सरगुजा तक अगले तीन दिनों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई गई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसे देखते हुए किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 19 अक्टूबर 2026 के बुलेटिन के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 19 और 20 अक्टूबर को गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाओं से जुड़ी मौसमी गतिविधियों की चेतावनी जारी की गई है। 21 से 25 अक्टूबर के लिए उपखंड स्तर के बुलेटिन में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी गई है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम में बदलाव संभव है।
प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि, उपलब्ध ताजा बुलेटिन से 12 जिलों में तीन दिनों तक बारिश होने की पुष्टि नहीं होती। जिलेवार स्थिति के लिए मौसम विभाग की चेतावनी देखना जरूरी है।
गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका के दौरान किसानों को खेतों में काम करते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मौसम खराब होने पर खुले खेतों में काम रोककर सुरक्षित, पक्के भवन में शरण लें। पेड़ों के नीचे खड़े होने, बिजली के खंभों के पास जाने और खुले स्थानों पर रुकने से बचें। किसानों को फसलों से जुड़े कामों की योजना बनाने से पहले स्थानीय मौसम और कृषि सलाह भी देखनी चाहिए।
मौसम की चेतावनियां बदल सकती हैं। ऐसे में लोगों को IMD के आधिकारिक अपडेट और जिलेवार पूर्वानुमान के आधार पर ही यात्रा, खेती और बाहरी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर 19 और 20 अक्टूबर की चेतावनी प्रमुख है, जबकि अगले दिनों के लिए नया बुलेटिन आने पर स्थिति स्पष्ट होगी।
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