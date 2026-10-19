छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के लिए जरूर खबर! बदल सकता है आपका वोटिंग बूथ, जानें पूरा शेड्यूल

मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के दौरान इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों में न जाना पड़े। एक ही मकान, फ्लैट या टावर में रहने वाले परिवारों के नाम एक ही मतदान केंद्र में रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, एक ही भवन, गली या कॉलोनी में रहने वाले मतदाताओं को भी एक ही भाग में रखने की कोशिश होगी। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की जानकारी हासिल करने और मतदान के दिन सही जगह पहुंचने में आसानी हो सकती है।