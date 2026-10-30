Cyber Fraud News: डेस्कटॉप पर WhatsApp चलाना पड़ सकता है भारी, रायपुर में तीन अकाउंटेंट से 3 करोड़ की ठगी

Cyber Fraud: @ नारद योगी। अधिकांश कंपनियों के कर्मचारी ऑफिस में वाट्सऐप का इस्तेमाल अपने डेस्कटॉप या कम्प्यूटर में करते हैं। इससे हैकिंग का खतरा ज्यादा है। साइबर ठगों ने तेलीबांधा, टिकरापारा और खम्हारडीह में जिन अकाउंटेंट को टारगेट किया था, वे तीनों अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसी के जरिए साइबर ठगों ने हैक किया फिर उनके वाट्सऐप के विभिन्न ग्रुपों में घुसपैठ किया। इससे उन्हें उनकी कंपनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनसे हुई चैटिंग भी मिल गई। इसके बाद इन्हीं जानकारियों की मदद से तीनों अकाउंटेंट को आसानी से ठग लिया। इसी पैटर्न से तेलीबांधा थाने में 2 करोड़, टिकरापारा थाने में 88 लाख और खम्हारडीह थाने में 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ है।