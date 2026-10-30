30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CGMSC Scam: ED और EOW की बड़ी कार्रवाई, रायपुर-बिलासपुर सहित कई जिलों में एक साथ छापे

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ में ED और EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Updated: 30 Oct 2026, 10:16 AM IST

CGMSC Scam

ED और EOW ने मारी रेड (Photo Patrika)

CGMSC Scam Case: छत्तीसगढ़ में सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की है। रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई जिलों में जांच एजेंसियों की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, राजधानी रायपुर में ED की टीम ने 3 से 4 ठिकानों पर तलाशी शुरू की है। वहीं अन्य जिलों में भी जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही हैं।

रायपुर में 3 से 4 ठिकानों पर ED की दबिश

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह राजधानी रायपुर में ED की अलग-अलग टीमें सक्रिय हुईं। अधिकारियों ने 3 से 4 ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसरों में मौजूद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियों की ओर से तलाशी पूरी होने या किसी तरह की जब्ती को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

CGMSC और कोल लेवी मामले की जांच पर फोकस

इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CGMSC) से जुड़े कथित घोटाले और कोल लेवी मामले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों मामलों में जांच एजेंसियां अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।

बिलासपुर और राजनांदगांव में भी जांच

राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर और राजनांदगांव में भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। अलग-अलग टीमों द्वारा संबंधित ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि, इन जिलों में किन व्यक्तियों या कारोबारियों के परिसरों पर तलाशी ली जा रही है, इसकी पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही तलाशी के दायरे और संभावित बरामदगी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच के बाद सामने आ सकती है विस्तृत जानकारी

फिलहाल ED और EOW की कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसियों का मुख्य फोकस कथित वित्तीय अनियमितताओं, लेन-देन और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल पर है। अभी किसी की गिरफ्तारी या किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने की पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले समय में जांच एजेंसियों की ओर से आधिकारिक जानकारी जारी होने के बाद कार्रवाई से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 10:16 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGMSC Scam: ED और EOW की बड़ी कार्रवाई, रायपुर-बिलासपुर सहित कई जिलों में एक साथ छापे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Holidays: 2027 में 10 छुट्टियों से मिलेगा 3 दिन के वीकेंड का मौका, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अभी से बना लें प्लानिंग

Holidays
रायपुर

Cyber Fraud News: डेस्कटॉप पर WhatsApp चलाना पड़ सकता है भारी, रायपुर में तीन अकाउंटेंट से 3 करोड़ की ठगी

Cyber Fraud News
रायपुर

CG Teacher Recruitment: दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, 1654 शिक्षक और 2292 सहायक शिक्षक पदों पर होगी भर्ती

CG Teacher Recruitment
रायपुर

Weather update: छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक, बादल छंटते ही बढ़ेगी ठिठुरन

Chhattisgarh Weather
रायपुर

Karwa Chauth: रायपुर में करवा चौथ पर पूजा उत्सव, सुहागिनों ने की अखंड सौभाग्य की कामना

Karwa Chauth
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.