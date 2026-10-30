CGMSC Scam: ED और EOW की बड़ी कार्रवाई, रायपुर-बिलासपुर सहित कई जिलों में एक साथ छापे

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह राजधानी रायपुर में ED की अलग-अलग टीमें सक्रिय हुईं। अधिकारियों ने 3 से 4 ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसरों में मौजूद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियों की ओर से तलाशी पूरी होने या किसी तरह की जब्ती को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।