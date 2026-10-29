EOW-ACB से हटाए गए 12 पुलिसकर्मी, छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश

जारी सूची में अलग-अलग पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। इसमें निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और आरक्षक भी हैं। इससे स्पष्ट है कि यह आदेश केवल किसी एक पद या स्तर तक सीमित नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं वापस किए जाने के बाद उनकी आगे की पदस्थापना को लेकर अलग से आदेश जारी होने पर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से गृह विभाग को वापस करने का आदेश दिया है।