ACB/EOW का बड़ा एक्शन! IAS समीर विश्नोई की करोड़ों की संपत्तियां जब्त, जानें पूरा मामला

यह पूरा मामला प्रदेश के बहुचर्चित कोयला घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि पूर्व में ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया था, जिसमें समीर विश्नोई की भूमिका सामने आई थी। एसीबी/ईओडब्ल्यू ने संपत्तियों को अटैच करने के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है।