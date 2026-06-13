Success Story: छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय ने कैसे क्रैक किए 19 सरकारी परीक्षाएं, पिता ने खोले राज, बताए KG-1 का वो किस्सा

Charu Pandey Success Story: छत्तीसगढ़ की सुपर गर्ल चारु पांडये ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। अक्सर 20 से 25 साल की उम्र में युवा अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं कि उन्हें सफलता के लिए आगे क्या किया जाए। ऐसे हालात में 23 साल की उम्र में चारु पांडेय (Charu Pandey) ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 19 सरकारी नौकरी की परिक्षाएं पास कर इतिहास रच दिया। एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग समेत कई प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर ये साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सही रणनीति के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।