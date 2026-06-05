छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय 23 साल में 19 सरकारी परीक्षाएं की पास, अब राष्ट्रपति करेंगी गोल्ड मेडल से सम्मानित

Charu Pandey Achievement: छत्तीसगढ़ की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर जिले के तिल्दा की रहने वाली चारु पांडेय ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने पूरे प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। महज 23 साल की उम्र में चारु ने दिल्ली पुलिस से लेकर रेलवे और बैंकिंग तक कुल 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर इतिहास रच दिया है। अब उनकी इसी असाधारण उपलब्धि के लिए आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। चारु की सफलता आज लाखों युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है।