छू लो आसमान पर सवालों की बारिश, रिजल्ट से लेकर अनुशासन तक खुलीं कई खामियां, उठे बड़े सवाल

संस्था में अधीक्षक के रूप में पदस्थ शिक्षक राजा पॉल पिछले करीब 15 वर्षों से कार्यरत हैं और इस दौरान उनका प्रभाव लगातार बना रहा है। कई जिला अधिकारियों के बदलने के बावजूद उनकी कार्यशैली और कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ा। सूत्रों के अनुसार, समय-समय पर उनके खिलाफ शिकायतें भी हुईं, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि ऊंची पहुंच के चलते उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती।