छत्तीसगढ़ में चक्रवात से बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर, जल्द पहुंचेगी अंतर-मंत्रालयी टीम

Cyclone Arnab: छत्तीसगढ़ में चक्रवात के असर और बिगड़ते मौसम के बीच केंद्र सरकार ने राज्य के हालात की जानकारी ली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर बातचीत कर प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, अब तक हुए नुकसान और राहत-बचाव के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राज्य में मौसम के प्रभाव और प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। राज्य में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बनी है। मौसम के असर को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने और प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी आपदा से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।