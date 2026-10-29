छत्तीसगढ़ में चक्रवात से बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर, जल्द पहुंचेगी अंतर-मंत्रालयी टीम

छत्तीसगढ़ में 'अर्नब' चक्रवात का कहर (Photo Source- AI Generate)
Cyclone Arnab: छत्तीसगढ़ में चक्रवात के असर और बिगड़ते मौसम के बीच केंद्र सरकार ने राज्य के हालात की जानकारी ली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर बातचीत कर प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, अब तक हुए नुकसान और राहत-बचाव के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राज्य में मौसम के प्रभाव और प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। राज्य में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बनी है। मौसम के असर को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने और प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी आपदा से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।
जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर की शाम से दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों में चक्रवात से जुड़े मौसम का असर दिखाई देने लगा। तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके बाद 29 अक्टूबर को रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित दूसरे जिलों में भी बारिश और खराब मौसम की स्थिति बनी। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और आवागमन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई। मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन को सतर्क किया गया है।
प्रभावित क्षेत्रों में हालात पर नजर रखी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि, मौसम के प्रभाव में कमी आने का अनुमान जताया गया है, लेकिन बारिश जारी रहने से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष रूप से निचले इलाकों और जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की सलाह का पालन करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में खराब मौसम और संभावित नुकसान को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य में मौजूदा हालात और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने चक्रवात के असर, प्रशासन की तैयारियों और राहत-बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया गया। आपदा जैसी परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और नुकसान का आकलन करने में मदद मिल सकती है।
खराब मौसम को देखते हुए प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। राहत और बचाव कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) तथा राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इन बलों की टीमें जरूरत के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकालने, आपात स्थिति से निपटने और राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता करती हैं।
जलभराव या रास्ते बंद होने जैसी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई से लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। प्रभावित इलाकों में लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाना, आवागमन की स्थिति पर नजर रखना और मौसम से जुड़ी चेतावनियों के आधार पर समय रहते कदम उठाना प्रशासन की प्राथमिकता है। हालांकि, बलों की तैनाती और उनके द्वारा किए जा रहे विशिष्ट अभियानों की जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद ही प्रकाशित की जानी चाहिए।
चक्रवात से संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम को छत्तीसगढ़ भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। यह टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की स्थिति का आकलन कर सकती है। इसके आधार पर राहत, पुनर्वास और आवश्यक सहायता से जुड़े अगले कदम तय करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय टीम के आकलन में प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और नुकसान से जुड़े तथ्यों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। इससे राज्य सरकार को आगे की जरूरतों का आकलन करने और केंद्र के साथ समन्वय बनाकर राहत संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
छत्तीसगढ़ में बारिश और तेज हवाओं के बीच प्रशासन के सामने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सामान्य जनजीवन बहाल करने की चुनौती है। मौसम में सुधार होने तक निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचने की सलाह दी जाती है। लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की मदद लेना और अफवाहों से बचना जरूरी है।
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