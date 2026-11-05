हंसी-मजाक के नाम पर बच्चों को कर रहे टॉर्चर, क्लासरूम से सोशल मीडिया तक पहुंची बुलिंग, छत्तीसगढ़ में सामने आए ये मामले

रायपुर@ ताबीर हुसैन। School Bullying: स्कूल में दोस्तों के बीच हंसी-मजाक सामान्य बात है, लेकिन जब यही मजाक किसी बच्चे को बार-बार अपमानित करने, चिढ़ाने या समूह से अलग करने का जरिया बन जाए तो यह बुलिंग का रूप ले लेता है। आज बुलिंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो के जरिए अपमानित करना, ग्रुप में मजाक उड़ाना और ऑनलाइन धमकाना भी बच्चों के लिए परेशानी बन रहा है। कई बार बच्चे डर और शर्म के कारण इसकी शिकायत तक नहीं कर पाते। 5 नवंबर को स्कूलों में हिंसा और बुलिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस पर बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा यह मुद्दा चर्चा में है।