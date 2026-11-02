Breaking News: छत्तीसगढ़ में JCCJ को झटका, मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक ने दिया इस्तीफा

Breaking News: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो डॉ. रेणु जोगी को अपना त्यागपत्र सौंपा। नायक ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए पार्टी को पर्याप्त समय देना संभव नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में अजीत जोगी के साथ बिताए समय को राजनीतिक जीवन का अहम अध्याय बताया और अमित जोगी के सहयोग व सम्मान के लिए आभार जताया। साथ ही स्पष्ट किया कि उनका फैसला किसी नाराजगी या मतभेद के कारण नहीं है।