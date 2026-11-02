Mic से मैदान तक… RJ नरेंद्र ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में बिखेरा आवाज़ का जादू, सरदार सिंह ने भी की तारीफ

करीब 16 वर्षों के रेडियो अनुभव के साथ RJ नरेंद्र लेखक, कवि, गीतकार और अभिनेता भी हैं। उनकी दो पुस्तकें Love and the Radio – Part 1 और Love and the Radio – Part 2 प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पहली पुस्तक बेस्टसेलर रही, जबकि दूसरी पुस्तक को भी पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिला।खेलों से भी उनका पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने स्कूली स्तर पर अच्छे स्तर का क्रिकेट खेला है और अपने क्रिकेटिंग टैलेंट के दम पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) से जुड़े कई जिलों का प्रतिनिधित्व भी किया है। रेडियो की दुनिया से लेकर हॉकी के मैदान तक, RJ नरेंद्र ने अपनी आवाज़, अनुभव और प्रस्तुति के दम पर CHL Season 1 में एक खास छाप छोड़ी।