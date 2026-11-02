Chhattisgarh Waqf Property: 418 लोगों को नोटिस जारी, 23 जनवरी के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

Chhattisgarh Waqf Property: छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि 23 जनवरी के बाद वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कथित तौर पर फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्रियों को शून्य कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। बोर्ड के मुताबिक, अब तक इस संबंध में 418 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।