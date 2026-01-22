छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान! 26 जनवरी को सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ कार्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा

छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान(photo-patrika)
CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर में एक विशेष पहल की घोषणा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इमामबाड़ों और कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।
प्रदेश में कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाना है।
तिरंगा फहराने के बाद सभी स्थानों पर उपस्थित लोगों को मिठाई वितरित की जाएगी। इससे न सिर्फ उत्सव का माहौल बढ़ेगा, बल्कि समुदाय में भाईचारे और एकता की भावना भी मजबूत होगी।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी कार्यालयों को भी विशेष रूप से सजाया जाएगा। डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।
वक्फ बोर्ड की इस पहल से यह संदेश जाता है कि सभी समुदाय देशभक्ति और एकता के पर्व को मिलकर उत्साह और गर्व के साथ मना सकते हैं। यह कदम राज्य में सामाजिक सद्भाव और सामूहिक उत्सव की भावना को भी बढ़ावा देगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग