छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान! 26 जनवरी को सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ कार्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा

CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर में एक विशेष पहल की घोषणा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इमामबाड़ों और कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।