22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान! 26 जनवरी को सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ कार्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा

CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर में एक विशेष पहल की घोषणा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इमामबाड़ों और कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। CG Waqf Board: 8,232 वक्फ संपत्तियों [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 22, 2026

छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान(photo-patrika)

CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर में एक विशेष पहल की घोषणा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इमामबाड़ों और कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।

CG Waqf Board: 8,232 वक्फ संपत्तियों पर एक साथ तिरंगा फहराया जाएगा

प्रदेश में कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाना है।

तिरंगा फहराने के बाद सभी स्थानों पर उपस्थित लोगों को मिठाई वितरित की जाएगी। इससे न सिर्फ उत्सव का माहौल बढ़ेगा, बल्कि समुदाय में भाईचारे और एकता की भावना भी मजबूत होगी।

कार्यालयों को विशेष रूप से सजाया जाएगा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी कार्यालयों को भी विशेष रूप से सजाया जाएगा। डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।

वक्फ बोर्ड की इस पहल से यह संदेश जाता है कि सभी समुदाय देशभक्ति और एकता के पर्व को मिलकर उत्साह और गर्व के साथ मना सकते हैं। यह कदम राज्य में सामाजिक सद्भाव और सामूहिक उत्सव की भावना को भी बढ़ावा देगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 02:28 pm

Published on:

22 Jan 2026 02:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान! 26 जनवरी को सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ कार्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा...

1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी! दावा-आपत्ति का समय आज खत्म, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा...(photo-patrika)
रायपुर

आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! गौतम गंभीर और टीम इंडिया का होगा भव्य स्वागत

IND vs NZ T20: आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! सोशल मीडिया पर पोस्टरों ने मचाई धूम, गौतम गंभीर और टीम इंडिया का होगा भव्य स्वागत...(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Jail News: GST घोटाले के आरोपी को VIP ट्रीटमेंट, पेशी ड्यूटी से हटाए गए सिपाही, जेल प्रशासन सख्त

सिपाहियों-बंदियों की मिलीभगत की जांच (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न, सरकारी आदेश से टूटा युवाओं का सपना...

छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न(photo-AI)
रायपुर

Chhattisgarh Board Exam 2026: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूल भी होंगे शामिल

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.