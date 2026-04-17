अजीत डोभाल ने की छत्तीसगढ़ के IPS डॉ. संतोष कुमार सिंह की तारीफ, इंटरनेशनल रिसर्च को मिली सराहना

अजीत डोभाल ने अपने पत्र में डॉ. सिंह के शोध को ‘डीप और प्रभावशाली’ बताते हुए कहा कि यह पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के वैश्विक संघर्षों के दौर में इस तरह के नए दृष्टिकोण (New Approach) की बेहद आवश्यकता है।