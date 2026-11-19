Elephant behavior: @धर्मेंद्र। बलौदा बाजार में मानव और हाथी के बीच संघर्ष की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं लेकिन बारनवापारा अभयारण्य से सामने आया यह दृश्य इंसान और वन्यप्राणियों के बीच आपसी समझ, प्रेम और संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल पेश करता है। बीते 24 घंटो से वायरल यह वीडियो बारनवापारा अभयारण्य के बिलासपुरिया बैरियर का है जहां शाम के समय अचानक एक दंतैल हाथी बैरियर के सामने आकर खड़ा हो गया।