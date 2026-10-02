2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

पहले जाति प्रमाण पत्र का विवाद, अब अविश्वास प्रस्ताव की मांग, मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में!

District Panchayat President: मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। कलेक्टर को पत्र देकर विशेष बैठक और गुप्त मतदान कराने की मांग की गई है।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2026

Chhattisgarh Politics

जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास की मांग (Photo Source- Patrika File Photo)

Chhattisgarh Politics: मोहला-मानपुर जिला पंचायत में सियासी हलचल तेज हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह के खिलाफ अब सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। जिला पंचायत के कई निर्वाचित सदस्यों ने 1 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित सूचना पत्र सौंपा है। सदस्यों ने अध्यक्ष पर मनमानी और एकतरफा तरीके से काम करने के आरोप लगाए हैं। सदस्यों की ओर से कलेक्टर से जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने और अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतदान के जरिए फैसला कराने की मांग की गई है। अब पूरे मामले में कलेक्टर के निर्णय पर सभी की नजर है।

District Panchayat News: अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए सदस्य

जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि वर्तमान अध्यक्ष नम्रता सिंह ने सदन का विश्वास खो दिया है। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और कई महत्वपूर्ण फैसले सदस्यों को विश्वास में लिए बिना किए जा रहे हैं। ज्ञापन में विकास कार्यों के आवंटन, प्रशासनिक निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। सदस्यों का आरोप है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहमति और चर्चा के बिना फैसले लिए जा रहे हैं।

कलेक्टर से विशेष बैठक बुलाने की मांग

अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर सदस्यों ने कलेक्टर को दिए पत्र में जिला पंचायत की विशेष बैठक जल्द बुलाने की मांग की है। सदस्यों ने कहा है कि बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर गुप्त मतदान कराया जाए, ताकि सदन के सदस्यों की वास्तविक राय सामने आ सके। अब कलेक्टर की ओर से इस आवेदन पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर जिला पंचायत की राजनीति टिकी हुई है। यदि विशेष बैठक बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो अध्यक्ष के समर्थन और विरोध में सदस्यों की संख्या महत्वपूर्ण हो जाएगी।

इन सदस्यों ने सौंपा पत्र

अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने वाले सदस्यों में शांति बाई, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1, शेश्वरी उइके, क्षेत्र क्रमांक 2, सविता तिलक सोरी, क्षेत्र क्रमांक 4, नरसिंह भंडारी, क्षेत्र क्रमांक 5 और रेखा कोठारी, क्षेत्र क्रमांक 10 शामिल हैं। इसके अलावा भोजेश शाह मंडावी, लखन लाल कलामे सहित अन्य जिला पंचायत सदस्यों ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

जाति प्रमाण पत्र विवाद के बीच बढ़ी राजनीतिक हलचल

जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह पहले से ही जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद को लेकर कानूनी चर्चा में हैं। उनके गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद और न्यायिक प्रक्रिया का मामला सामने आया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है। अध्यक्ष पर कूटचरित जाति प्रमाण पत्र, ओडिशा मूल से जुड़े दस्तावेजों और एक निरस्त परिपत्र के आधार पर क्लीन चिट दिए जाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर कानूनी स्तर पर क्या स्थिति है, इसका फैसला संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में होना है। इसी बीच जिला पंचायत सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की मांग सामने आने से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है।

Namrata Singh No Confidence Motion: अब कलेक्टर के फैसले पर नजर

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं, यह कलेक्टर और संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के तहत तय होगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जिला पंचायत की विशेष बैठक कब होगी और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति बनेगी या नहीं। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह के खिलाफ सदस्यों की लामबंदी ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में कलेक्टर के निर्णय और जिला पंचायत सदस्यों के रुख से तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 01:26 pm

Published on:

02 Oct 2026 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / पहले जाति प्रमाण पत्र का विवाद, अब अविश्वास प्रस्ताव की मांग, मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में!

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रेत की किल्लत से मिलेगी राहत, इस तारीख से राजनांदगांव में शुरू होंगी 4 नई खदानें, कम होगा परिवहन खर्च

Chhattisgarh Sand Ghats
राजनंदगांव

MMA Police Action: 176 मामलों से जुड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश, मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार

MMA Police Action
राजनंदगांव

सरकार गा रही विकास का गान! राजनांदगांव में 82 किमी हाईवे बदहाल, टोल नाके पर वसूली पूरी

Chhattisgarh News
राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ के इस जिले में जर्जर स्कूलों का बदलेगा हाल, बनेंगे अतिरिक्त कक्ष, जानें कब शुरू होगा काम?

School News
राजनंदगांव

Rajnandgaon News: बच्चों की परीक्षा रद्द कर सेवा संकल्प कार्यक्रम में भेजा, कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के कार्यालय का किया घेराव

Rajnandgaon district
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.