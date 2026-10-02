पहले जाति प्रमाण पत्र का विवाद, अब अविश्वास प्रस्ताव की मांग, मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में!

जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह पहले से ही जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद को लेकर कानूनी चर्चा में हैं। उनके गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद और न्यायिक प्रक्रिया का मामला सामने आया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है। अध्यक्ष पर कूटचरित जाति प्रमाण पत्र, ओडिशा मूल से जुड़े दस्तावेजों और एक निरस्त परिपत्र के आधार पर क्लीन चिट दिए जाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर कानूनी स्तर पर क्या स्थिति है, इसका फैसला संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में होना है। इसी बीच जिला पंचायत सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की मांग सामने आने से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है।