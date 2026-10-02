रेत की किल्लत से मिलेगी राहत, इस तारीख से राजनांदगांव में शुरू होंगी 4 नई खदानें, कम होगा परिवहन खर्च

रेत घाटों और नई खदानों के व्यवस्थित संचालन से जिले में स्थानीय स्तर पर रेत की उपलब्धता बढऩे की संभावना है। इससे भवन निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक रेत आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अभी कई बार स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रेत नहीं मिलने के कारण दूसरे जिलों से रेत मंगानी पड़ती है। इससे परिवहन लागत बढ़ती है और इसका असर निर्माण कार्यों की लागत पर भी पड़ता है। नई खदानों के शुरू होने से जिले में रेत की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर उपलब्धता बढ़ने से दूसरे जिलों से रेत मंगाने पर होने वाले अतिरिक्त परिवहन खर्च को कम करने में भी मदद मिल सकती है।