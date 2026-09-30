छत्तीसगढ़ के इस जिले में जर्जर स्कूलों का बदलेगा हाल, बनेंगे अतिरिक्त कक्ष, जानें कब शुरू होगा काम?

Chhattisgarh School News: राजनांदगांव जिले के जर्जर और पुराने स्कूल भवनों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत चिन्हित स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य शासन ने जिला प्रशासन से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी है, जहां भवन की स्थिति खराब है और विद्यार्थियों को कक्षाओं के संचालन में परेशानी हो रही है। सूची तैयार होने के बाद संबंधित स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कक्ष निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।