Chhattisgarh News: अब मोबाइल से बुक होगा खाद, किसानों को लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति, रबी सीजन से लागू करने की तैयारी

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत किसान अपने मोबाइल फोन से एफएफएस एप पर पंजीयन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी भूमि, फसल और उर्वरक की आवश्यकता से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। निर्धारित पात्रता और खाद की उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। बुकिंग के बाद किसानों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल टोकन मिलने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस टोकन के जरिए संबंधित अधिकृत उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद प्राप्त की जा सकेगी। इससे किसानों को बार-बार केंद्रों पर जाने और खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी कम होने की उम्मीद है।