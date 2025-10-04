प्रेमी जोडे़ ने किया जहर सेवन, Bf की मौत, Gf की हालत गंभीर, जानें क्या थी वजह…

इस बात को लेकर लड़के ने अपने परिवार और लड़की के परिवार से बात कर लिया था। दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए थे। 29 सितंबर की शाम को दोनों मेला देखने के लिए अपने-अपने घर से निकले थे। इस बीच देर रात तक मेला देखने के बाद रघुवीर ने युवती को लेकर बिलाईगढ़-परसदा चला गया। जहां किसी गोदाम में दोनों रुके थे। इस बीच दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो युवक ने रात करीब दो बजे कीटनाशक सेवन कर लिया।