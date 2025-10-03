Big Incident: शराब विवाद में महिला की संदिग्ध मौत, दो साल से पति-बच्चे छोड़कर युवक के साथ रह रही थी मृतिका… जानें पूरा मामला

सत्येंन्द्र डोन्डे ने पुलिस को बताया कि बुधवार को वह आटो चलाकर घर पहुंचा तो सरिता व उसका भाई पिन्टू दोनों शराब पीये हुए थे। दोनों को उसने शराब पीने को लेकर डाटा। डांटने के बाद सरिता उसके साथ नहीं रहने की बात कहकर ग्राम सैगोना की ओर निकली थी जिसे खोजते हुए पिन्टू को अपने साथ बैठा कर जा रहा था कि सैगोना के पूर्व सरिता उसके वाहन से टकरा गई जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंची थी। घायल को पहले सैगोना के निजी डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां पर डॉक्टर नहीं मिला। सरिता को जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां पर मौजूद डाक्टर ने जांच कर उसकी मौत होना बताया।