Big Incident: शराब विवाद में महिला की संदिग्ध मौत, दो साल से पति-बच्चे छोड़कर युवक के साथ रह रही थी मृतिका… जानें पूरा मामला

Big Incident: बेमेतरा कवर्धा मार्ग के किनारे ग्राम खुरूसबोर्ड निवासी सरिता यादव की संदिग्ध मौत होने के मामले में पुलिस ने जांच प्रारंभ की है। महिला के शव का जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पीएम कराया है। महिला को अचेत हालत में सत्येन्द्र डोन्डे व पिन्टु यादव ने जिला अस्पताल लाया था जिसे डॉक्टर ने जांच कर मौत होना बताया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात 32 साल की सरिता यदु को अचेत हालत मेें खुरूसबोर्ड निवासी सत्येन्द्र डोन्डे व सरिता के भाई पिन्टू यादव ने अचेत हालत में जिला अस्पताल लाया था । जिला अस्पताल में मौजूद डाक्टर ने जांच कर मौत होने की पुष्टि की। महिला की दुर्घटना में मौत होने की खबर लगते ही पुलिस ने जिला अस्पताल में शव देखा जिसके बाद संदिग्ध नजर आने पर पूछताछ की गई।
सत्येंन्द्र डोन्डे ने पुलिस को बताया कि बुधवार को वह आटो चलाकर घर पहुंचा तो सरिता व उसका भाई पिन्टू दोनों शराब पीये हुए थे। दोनों को उसने शराब पीने को लेकर डाटा। डांटने के बाद सरिता उसके साथ नहीं रहने की बात कहकर ग्राम सैगोना की ओर निकली थी जिसे खोजते हुए पिन्टू को अपने साथ बैठा कर जा रहा था कि सैगोना के पूर्व सरिता उसके वाहन से टकरा गई जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंची थी। घायल को पहले सैगोना के निजी डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां पर डॉक्टर नहीं मिला। सरिता को जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां पर मौजूद डाक्टर ने जांच कर उसकी मौत होना बताया।
जांच में जो बाते अब तक सामने आई उसके आधार पर पुलिस ने बताया कि मृतका बेमेतरा निवासी थी। सत्येन्द्र दो साल पूर्व बेमेतरा में काम करने आता था। दोनों का संपर्क होने के बाद सरिता अपने बच्चों व पति को छोड़कर सत्येन्द्र के साथ खुरूसबोर्ड में रहने लगी थी। गत 8 दिनो पूर्व सरिता के भाई पिन्टू यादव भी उसके घर रहने आया था। बुधवार को सरिता व पिन्टू साथ बैठकर शराब पिये थे जिसके बाद सत्येन्द्र आया तो विवाद हुआ था ।
महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए खंडसरा प्रभारी राकेश साहू ने जांच के लिए फोरेसिंक एक्सपर्ट भारती चंद्राकर की मदद ली। टीम ने शव देखा। ग्राम खुरूसबोर्ड के घटना स्थल पर जाकर जांच किया। वहीं पीएम डॉक्टरो की टीम से कराया गया। प्रभारी साहू ने बताया कि जांच की जा रही है। सत्येन्द्र डोन्डे का बयान लिया गया है। मौत का खुलासा शार्ट पीएम रिर्पेाट आने पर ही हो सकेगा ।
