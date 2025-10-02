महाअष्टमी के दिन 5 साल की मासूम से अनाचार… पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल, साय सरकार को जमकर घेरा

प्रदेश में मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरोपी पर शीघ्र फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि केरेगांव की यह घटना दिल दहला देने वाली है और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण है। यदि भाजपा सरकार अपराधियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करेगी।