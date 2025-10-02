महाअष्टमी के दिन 5 साल की मासूम से अनाचार… पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल, साय सरकार को जमकर घेरा

पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: महाअष्टमी के दिन जिले में एक 5 साल की मासूम से अनाचार किया गया। इस घटना से पूरे जिले में आक्रोश है। बुधवार को धमतरी विधायक ओंकार साहू व कांग्रेसजनों ने जिला अस्पताल धमतरी पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर हाल चाल जाना। इस दौरान प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार पर हमला बोला। लचर कानून व्यवस्था पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया।
विधायक ओंकार साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा कि अष्टमी जैसे पावन अवसर पर मासूम बच्ची के साथ हुई यह अमानवीय और शर्मनाक घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। यह केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की असुरक्षा और भाजपा सरकार की विफ ल कानून व्यवस्था का प्रतीक है।
प्रदेश की भाजपा सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज बेटियां ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ हो रहे लगातार दुष्कर्म व अत्याचार प्रदेश के भविष्य पर कलंक है। सरकार के पास अपराध रोकने की न कोई ठोस रणनीति है और न ही अपराधियों में कानून का भय दिखाई देता है। यह घटना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि भाजपा सरकार की नाकामी की पोल खोलती है।
प्रदेश में मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरोपी पर शीघ्र फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि केरेगांव की यह घटना दिल दहला देने वाली है और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण है। यदि भाजपा सरकार अपराधियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करेगी।
मौके पर पूर्व महापौर विजय देवांगन, अरविन्द दोशी, आकाश गोलछा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन, होरी लाल साहू, हितेश गंगवीर, विशु देवांगन, गुरु गोपाल गोस्वामी, हरमिंदर छाबड़ा, शास्त्री सोनवानी, उदित साहू, शुभम साहू, गीतराम सिन्हा, सूरज पासवान, केशव साहू, वातांजलि गोस्वामी, धर्मेंद्र पटेल, नमन बंजारे, सविना अंजुम सहित बड़ी संया में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
