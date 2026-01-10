10 जनवरी 2026,

शनिवार

रायगढ़

मटन बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने की रची खौफनाक साजिश! जानें कैसे हुआ खुलासा

Crime News: मटन बनाने की विवाद पर एक ग्रामीण ने पत्नी के साथ पहले मारपीट की फिर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jan 10, 2026

मटन की कढ़ाही से मौत तक… (file photo)

मटन की कढ़ाही से मौत तक… (file photo)

Crime News: मटन बनाने की विवाद पर एक ग्रामीण ने पत्नी के साथ पहले मारपीट की फिर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने झूठी कहानी गढ़ते हुए पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्यात्मक मौत होने का खुलासा हुआ। इससे पुलिस ने सख्ती बरती तो आरोपी ने गुनाह स्वीकार किया। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा के काराडेगा पटेलपारा गांव निवासी गिरधारी पैकरा २७ वर्ष बीते २४ दिसंबर की घर में मटन लेकर पहुंचा। वहीं उक्त मटन को पत्नी को पकाने के लिए बोला। बिना बताए मटन लाए जाने से नाराज पत्नी ने इससे इंकार किया तो दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह विवाद ऐसा बढ़ा कि पति गिरधारी पैकरा ने पास ही रखे चुल्हा फुंकने वाली फुंकनी व परसुल उठा ली और पत्नी पर वार किया। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पत्नी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

घटना के बाद आरोपी ने शातिराना अंदाज में पत्नी की हत्या को आत्महत्या बताते हुए झूठी कहानी रची। यह बात अपने परिजनों को तो बताई। वहीं पुलिस के पास जाकर भी पत्नी के द्वारा आत्महत्या किए जाने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट मेें ही मृत्यु का कारण हत्यात्मक आया। ऐसे में पुलिस ने नए एंगल से जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया।

सख्ती करने के बाद खुला राज

पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति सहित परिजनों से पूछताछ की। इसमें सभी के अलग-अलग बयान आए। ऐसे में पुलिस ने पूछताछ के दौरान मृतका के पति पर सख्ती बरती। इससे वह टूट गया और पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की फुंकनी और परसूल सहित अन्य साक्ष्य जब्त किया।

भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी पति पर धारा 103(1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी गिरधारी पैकरा को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

Published on:

10 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / मटन बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने की रची खौफनाक साजिश! जानें कैसे हुआ खुलासा

