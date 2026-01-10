मटन बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने की रची खौफनाक साजिश! जानें कैसे हुआ खुलासा

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा के काराडेगा पटेलपारा गांव निवासी गिरधारी पैकरा २७ वर्ष बीते २४ दिसंबर की घर में मटन लेकर पहुंचा। वहीं उक्त मटन को पत्नी को पकाने के लिए बोला। बिना बताए मटन लाए जाने से नाराज पत्नी ने इससे इंकार किया तो दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह विवाद ऐसा बढ़ा कि पति गिरधारी पैकरा ने पास ही रखे चुल्हा फुंकने वाली फुंकनी व परसुल उठा ली और पत्नी पर वार किया। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पत्नी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।