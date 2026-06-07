7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, लखनऊ जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, कई घायल

Chhattisgarh Accident: रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर बड़ा हादसा हुआ है। दशरंगपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के पनेका गांव के यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए..

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Jun 07, 2026

Chhattisgarh accident, road accident in kawardha

रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Accident: कबीरधाम जिले में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर दशरंगपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के पनेका गांव के पास नफीस ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। बस रायपुर से लखनऊ जा रही थी।

Kawardha Road Accident: अफरा-तफरी का माहौल

हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। (Chhattisgarh Accident) दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई।

करीब 50 से 60 मजदूर थे सवार

जानकारी के अनुसार बस में करीब 50 से 60 लोग सवार थे, बेमतरा और उसके आसपास के क्षेत्र के निवासी है। सभी रोजगार की तलाश में दिल्ली जा रहे थे। वहीं दशरंगपुर के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। बस के पलटने से यात्रियों में पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि जिस स्थान पर बस पलटी, वहां सड़क किनारे गड्ढा होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसा नहीं रहता तो बड़ा हादसा और भारी जनहानि हो सकती थी। लोगों ने बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

जनहानि की सूचना नहीं

हादसे में अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है। बस में सवार मजदूर को मामूली चोटें आई हैं, सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। किसी को गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jun 2026 06:19 pm

Published on:

07 Jun 2026 05:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, लखनऊ जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बोरवेल से निकल रहा लाल पानी, देखकर ग्रामीण हुए हैरान

Chhattisgarh News
कवर्धा

Kawardha News: छत्तीसगढ़ की आम जनता को बड़ी राहत, आठ साल बाद 6 जून को शुरू होगा हाइटेक बस स्टैंड

Kawardha News
कवर्धा

छत्तीसगढ़ में BJP का दबदबा कायम, लोहरा, बम्हनीडीह, शिवनन्दनपुर में मिली जीत, कांग्रेस की हालत खराब

Nagar Panchayat election result 2026
कवर्धा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा- EVM से चुनाव में हुआ धांधली, बैलेट पेपर से हो दोबारा मतदान

Chhattisgarh Nagar Panchayat election
कवर्धा

Chhattisgarh TET Exam 2026: क्या 3750 शिक्षकों की नौकरी पर संकट? TET को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठी बड़ी मांग

Chhattisgarh TET Exam 2026
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.