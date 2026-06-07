रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, लखनऊ जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, कई घायल

जानकारी के अनुसार बस में करीब 50 से 60 लोग सवार थे, बेमतरा और उसके आसपास के क्षेत्र के निवासी है। सभी रोजगार की तलाश में दिल्ली जा रहे थे। वहीं दशरंगपुर के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। बस के पलटने से यात्रियों में पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि जिस स्थान पर बस पलटी, वहां सड़क किनारे गड्ढा होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसा नहीं रहता तो बड़ा हादसा और भारी जनहानि हो सकती थी। लोगों ने बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।