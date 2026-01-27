शिवराज सिंह चौहान का आज छत्तीसगढ़ दौरा! प्रतिभास्थली स्कूल में महोत्सव में होंगे शामिल, जानें पूरी खबर…

इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला समन्वय समिति की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन आज दिल्ली स्थित भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक लता उसेंडी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद रूपकुमारी चौधरी, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी तथा महिला आयोग सदस्य सरला कोसरिया शामिल होंगी।