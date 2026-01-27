शिवराज सिंह चौहान का आज छत्तीसगढ़ दौरा! प्रतिभास्थली स्कूल में महोत्सव में होंगे शामिल, जानें पूरी खबर…

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डोंगरगढ़ आएंगे(photo-patrika)
Shivraj Singh Chauhan visit CG: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एकदिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री चौहान सुबह 10:15 बजे दिल्ली से इंडिगो की उड़ान से रवाना होकर दोपहर 12:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
रायपुर पहुंचने के बाद वे हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे डोंगरगढ़ (जिला राजनांदगांव) जाएंगे। वहां प्रतिभास्थली स्कूल परिसर में आयोजित अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देशभर से जैन समाज के संत, अनुयायी और गणमान्य नागरिक शामिल हो रहे हैं।
महोत्सव में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को वापस रायपुर लौटेंगे और इसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके दौरे को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला समन्वय समिति की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन आज दिल्ली स्थित भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक लता उसेंडी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद रूपकुमारी चौधरी, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी तथा महिला आयोग सदस्य सरला कोसरिया शामिल होंगी।
बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बैठक को आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
