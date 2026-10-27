पहले 4 हजार आता था बिजली बिल, अब 500-600 रुपए में चल रहा काम, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा रूफटॉप सोलर

रायपुर@ संतराम साहू। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: हर महीने आने वाला भारी-भरकम बिजली बिल घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों तक के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। बिजली खर्च में कमी लाने और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटाने के लिए अब लोग अपने घरों, दुकानों और संस्थानों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम बिजली बिल का बोझ कम करने का एक विकल्प बनकर उभरा है।