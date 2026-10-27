Chhattisgarh Budget 2027-28: कितनी कमाई, कितना खर्च और जनता को क्या मिलेगा? जानें कैसा बनेगा बजट

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Budget Size: सड़क, अस्पताल, स्कूल, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, इन सवालों के जवाब की झलक छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने नए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। अब विभागों को अपनी जरूरतों और प्रस्तावित खर्च का खाका वित्त विभाग के सामने रखना है। इससे पहले वित्त विभाग अपनी आय का हिसाब-किताब करेगा। इस सिलसिले में राजस्व देने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले 9 विभागों की मैराथन बैठक 29 और 30 अक्टूबर को होगी।