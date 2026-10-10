जल जीवन मिशन की बदहाली… गांवों में टंकियां बनीं, फिर भी प्यासे ग्रामीण, ठेकेदारों के 1100 करोड़ अटके

छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले कड़ा विरोध दर्ज करा दिया गया है। उनका कहना है कि मल्टी विलेज योजना के तहत करोड़ों रुपए के कार्यों का भुगतान नहीं होने से कर्ज के बोझ तले दबे हैं और उनका परिवार संकट में है। जल जीवन मिशन ने 1100 करोड़ का भुगतान करने के बजाय परेशानी में डाल दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मल्टी विलेज योजनाओं के जरिए नदी या अन्य जलस्रोत से पानी लाकर, उसे साफ करके गांवों की टंकियों तक पहुंचाना और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना था। जिस पर करोड़ों रुपए के कार्य कराए गए हैं। सवाल उठाया है कि विभाग के जिम्मेदारों की वजह से अभी कई टंकियां तक अधूरी हैं।