Raipur News: मॉल का अवैध कट बंद, फिर भी जाम, 100 करोड़ के प्रस्ताव के बाद भी सर्विस रोड बदहाल

रिंग रोड नंबर-1 पर सर्विस रोड के चौड़ीकरण की योजना लंबे समय से अटकी हुई है। एनएचएआई मुख्यालय से चौड़ीकरण के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद बिजली के ट्रांसफार्मर हटाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) को 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बावजूद कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर हटाने का काम बाकी है। चौड़ीकरण में देरी के कारण सर्विस रोड पर अतिक्रमण, वाहनों के दबाव और जाम की समस्या बनी हुई है। करीब 14.25 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण का काम पूरा होने पर यातायात को राहत मिलने की उम्मीद है।