Atmanand School Recruitment: छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों में 1812 पदों पर भर्ती, आवेदन का कल आखिरी मौका

Atmanand School Recruitment: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया जारी है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 1812 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट से 21 अक्टूबर (बुधवार) रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। त्रुटि सुधार 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। परीक्षा 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक संभावित है।