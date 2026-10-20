Dussehra traditions: छत्तीसगढ़ में दशहरे की अनोखी परंपराएं, कहीं जल में होता है रावण दहन, कहीं पूजा तो कहीं 7 अग्निबाणों से वध

रायपुर-भिलाई. विजयादशमी मंगलवार को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी, बाजारों में रावण के पुतलों की रौनक तो छा गई है, लेकिन इस बार महंगाई का ग्रहण पुतलों की चमक पर भी पड़ गया है। रायपुर समेम प्रदेश अन्य बांस, कपड़ा, बोरी, रस्सी और रंग-रोगन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और कारीगरों की बढ़ी हुई मजदूरी के कारण इस साल रावण के पुतले बनाने की लागत 30 से 35 प्रतिशत तक महंगी हो गई है। भिलाई के कुथरेल में स्थिति यह है कि 15 से 45 फीट ऊंचे रावण 1500 से 2000 रुपए प्रति फीट तक बिक रहे हैं। पिछले साल जो 20 फीट का पुतला 16 से 20 हजार रुपए में तैयार होता था, उसकी कीमत अब 27 हजार रुपए तक पहुंच गई है। वहीं बेमेतरा में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के तीनों पुतलों की कुल लागत अब एक लाख रुपए को पार कर गई है।