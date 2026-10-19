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Hockey League: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग शुरू होने से पहले ही बैनर-पोस्टर फाड़े, नेताओं के चेहरे काटे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Hockey League: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग शुरू होने से पहले ही हॉकी मैदान के पास लगे बैनर-पोस्टर फाड़ दिए गए। नेताओं के चेहरे काटकर ले जाने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे।
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रायपुर

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Love Sonkar

Oct 19, 2026

Hockey League

फटे बैनर-पोस्टर नेताओं के चेहरे ही काटकर ले गए (Photo PatriKa)

Chhattisgarh Hockey League: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग शुरू होने से पहले ही आयोजन स्थल के आसपास लगे बैनर-पोस्टर फाड़े जाने का मामला सामने आया है। हॉकी मैदान के पास पूरे रास्ते में लगाए गए बैनर-पोस्टर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। कई पोस्टरों में नेताओं के चेहरे काटकर निकाल लिए गए हैं। इस घटना ने आयोजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रास्ते में कई जगह बैनर-पोस्टर कटे और फटे नजर आ रहे

जानकारी के अनुसार, हॉकी मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर लीग के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर-पोस्टर लगाए गए थे। इनका उद्देश्य प्रतियोगिता को लेकर माहौल तैयार करना और लोगों का ध्यान आयोजन की ओर आकर्षित करना था, लेकिन अराजक तत्वों ने इन्हें नुकसान पहुंचाया। रास्ते में कई जगह बैनर-पोस्टर कटे और फटे नजर आ रहे हैं। कुछ पोस्टरों पर नेताओं की तस्वीरों को निशाना बनाते हुए उनके चेहरे ही काट दिए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था की कमी से आयोजन की तैयारियों पर सवाल

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग जैसे खेल आयोजन से पहले प्रचार सामग्री को इस तरह नुकसान पहुंचाया जाना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मैदान के आसपास लगाए गए पोस्टरों की सुरक्षा और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। यदि आयोजन स्थल के आसपास ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो यह देखना जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

पूरे रास्ते में क्षतिग्रस्त मिले बैनर-पोस्टर

मामला केवल एक-दो पोस्टरों तक सीमित नहीं है। हॉकी मैदान के पास से गुजरने वाले पूरे रास्ते में कई बैनर-पोस्टर कटे-फटे दिखाई दे रहे हैं। इससे आयोजन के प्रचार के लिए की गई तैयारियों को नुकसान पहुंचा है। नेताओं के चेहरों को काटकर ले जाने की घटना ने भी इस मामले को चर्चा में ला दिया है। फिलहाल, इन पोस्टरों को किसने और कब नुकसान पहुंचाया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घटना के संबंध में जिम्मेदारों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लीग शुरू होने से पहले मैदान के आसपास निगरानी बढ़ाने और क्षतिग्रस्त प्रचार सामग्री को दुरुस्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

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Updated on:

19 Oct 2026 02:30 pm

Published on:

19 Oct 2026 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Hockey League: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग शुरू होने से पहले ही बैनर-पोस्टर फाड़े, नेताओं के चेहरे काटे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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