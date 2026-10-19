Durga pandals 2026: कहीं शेर पर बैठीं मां दुर्गा, कहीं ड्रैगन के साथ बैलेंसिंग मूर्ति, सोशल मीडिया पर छाए रायपुर के ये दुर्गा पंडाल

Raipur Durga Pandals: नवरात्रि में दुर्गा पंडालों की सैर यानी पंडाल हॉपिंग का ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में है। इस बार शहर के कुछ पंडालों में मां दुर्गा की ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं, जो अपने अनोखे रूप और कलात्मक सजावट के कारण लोगों का ध्यान खींच रही हैं। कहीं मां दुर्गा शेर पर बैठी नजर आ रही हैं, तो कहीं ड्रैगन के साथ तैयार की गई बैलेंसिंग मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन प्रतिमाओं की लोकप्रियता का अंदाजा सोशल मीडिया पर मिल रहे व्यूज से भी लगाया जा सकता है। श्याम नगर की प्रतिमा को 4.8 मिलियन यानी 48 लाख, गुढ़ियारी की प्रतिमा को 2.9 मिलियन यानी 29 लाख और राम नगर की बैलेंसिंग मूर्ति को 690 हजार यानी 6.9 लाख व्यूज मिल चुके हैं।