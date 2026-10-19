19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh News: किसी का सहारा छिना, कोई जिंदगीभर के लिए अपाहिज… वन्यजीवों के हमलों में 6 साल में 541 मौतें, 1492 घायल

Chhattisgarh Wildlife News: छत्तीसगढ़ में मानव-वन्यजीव संघर्ष ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। बीते छह वित्तीय वर्षों में वन्यजीवों के हमलों में 541 लोगों की मौत हुई, जबकि 1,492 लोग घायल या अपाहिज हुए।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 19, 2026

Chhattisgarh Elephant News

वन्यजीवों का आतंक (Photo Source- Patrika File Photo)

Human Wildlife Conflict: ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में वन्यजीवों की दस्तक अब केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि स्थायी सामाजिक-आर्थिक संकट बन चुकी है। आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे से मिली जानकारी के अनुसार, बीते छह वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2025-26) में सरकार ने 112240 प्रकरणों का निपटारा कर 120.96 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटे जाने का दावा किया है। हालांकि, यह व्यवस्था हादसों के बाद राहत राशि बांटने तक सिमटी दिखती है, जबकि मौत से पहले सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है।

आंकड़ों के मुताबिक, छह वर्षों में 541 लोगों की जान गई और 1,492 लोग घायल या अपाहिज हुए हैं। इन आंकड़ों के पीछे दर्दनाक कहानियां हैं। किसी घर का इकलौता कमाने वाला चला गया, तो कोई जिंदगी भर के लिए अपाहिज होकर बच्चों की पढ़ाई तक का खर्च उठाने में असमर्थ है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष के हॉटस्पॉट बदल रहे हैं।

सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और धमतरी-बालोद क्षेत्र हाथियों व तेंदुओं के हमलों के लिहाज से सबसे संवेदनशील हैं। फसल कटाई के मौसम में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ने से खौफ रहता है। वन विभाग का सोलर फेंसिंग और गश्त का ढांचा कागजों तक सीमित रहने से ग्रामीणों को समय पर सटीक अलर्ट नहीं मिल पाता।

फसल बर्बाद, दावों का दम घोंटती लालफीताशाही

वन्यजीवों ने 28036.98 हेक्टेयर खेतों की फसल को चौपट किया, जिस पर 56.48 करोड़ का मुआवजा दिया गया। लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत यह है कि पटवारी से लेकर रेंजर तक के चक्कर काटने, कागजी प्रक्रियाओं और आवेदनों के निरस्त होने के डर से किसान परेशान रहते हैं। मुआवजा मिलने में महीनों का समय लगता है, जबकि वर्तमान मुआवजा दरें फसल की वास्तविक बाजार लागत के सामने बेहद कम हैं।

बजट भारी, नतीजे सिफर: कहां गया सुरक्षा का पैसा

रेडियो कॉलर ट्रैकिंग, गजराज ऐप, हाथी मित्र दल और सोलर फेंसिंग जैसी योजनाओं पर हर साल करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है। इसके बावजूद मौतों और फसल तबाही का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। खर्च और नतीजों की तुलना करें तो विभाग का रिस्पॉन्स टाइम बेहद धीमा साबित हो रहा है।

केस-1: कांकेर के लारगांव में भालू का तांडव

कांकेर के लारगांव में भालू के हमले से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। परिवार पर रोजी-रोटी का संकट है। डीएफओ के अनुसार 6-6 लाख मुआवजा मिलना है, पर परिजनों का आरोप है कि उन्हें राशि और खोरिन जुर्री की पीएम रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है।

केस-2: बालोद के कुंज कन्हार में हाथी का हमला

अगस्त 2023 में बालोद के डौंडी क्षेत्र में सुबह घर से बाहर निकली 60 वर्षीय गीताबाई की दंतैल हाथी के कुचलने से मौत हो गई थी। वन विभाग द्वारा समय पर मुआवजा मिलने से परिवार की स्थिति ठीक है। राहत है कि 2026 में यहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

पत्रिका व्यू: राहत से आगे ठोस नीति की जरूरत

मुआवजा सिर्फ एक मरहम है, समाधान नहीं। जब तक वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाएगा, जंगलों के भीतर भोजन-पानी की व्यवस्था नहीं होगी और पारदर्शी डिजिटल मुआवजा ट्रैकिंग सिस्टम लागू नहीं होगा, तब तक ग्रामीणों की जान और माल यूं ही दांव पर लगी रहेगी।

पत्रिका एक्सक्लूसिव: रेलवे स्टेशन पर मिलेगा ‘डिजिटल कुली’, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी ये सुविधा, जानें

ये भी पढ़ें
Margdarshak Navigation System

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 08:46 am

Published on:

19 Oct 2026 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: किसी का सहारा छिना, कोई जिंदगीभर के लिए अपाहिज… वन्यजीवों के हमलों में 6 साल में 541 मौतें, 1492 घायल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dance Fest: कालबेलिया सपेरा नृत्य कर सताक्षी ने मचाई धूम, झूम उठी ऑडियंस

Raipur
रायपुर

Jio Hotstar: पूरी दुनिया देखेगी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग, स्ट्रीमिंग पार्टनर बना जियो हॉटस्टार

Jio Hotstar
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर सख्ती, मानक पूरे नहीं किए तो इस सत्र में नहीं मिलेगा मौका

Nursing College Admission
रायपुर

BJP Leader Arrested: रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े नेता शुभांकर द्विवेदी गिरफ्तार, थाने में हंगामे का है आरोप

BJP Leader Arrested
रायपुर

BSP को बेचने की चर्चा के बीच इस्पात मंत्रालय का बड़ा अपडेट, भिलाई स्टील प्लांट पर ट्वीट कर दिया स्पष्टीकरण

BREAKING
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.